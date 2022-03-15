Рада одобрила снижение налогов и снятие акциза на топливо
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения. Об этом заявил народный избранник Ярослав Железняк, сообщает Корреспондент.
Согласно законопроекту, ФОПам и юрлицам с оборотом до 10 млрд грн предусмотрели возможность платить единый налог в объеме 2% по правилам, установленным для плательщиков третьей группы. Таким образом они освобождены от налога на прибыль, НДС и других.
Для ФОПов первой-второй групп уплата единого налога осуществляется на добровольной основе.
Также определены условия начисления ЕСВ, платы на землю и экологического налога в условиях военного времени;
Топливо освобождается от акциза, а НДС уменьшен до 7%.
За просрочку обязательств по договорам о потребительском кредите с заемщиков снимается ответственность.
Освобождается от налогообложения НДФЛ помощь пострадавшим от военной агрессии РФ.
Кроме того, приостановлено действие норм, которые давали право выселять из ипотечного жилья жителей за просрочку кредита.