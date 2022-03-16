Цены на жилье бьют рекорды: сколько стоит аренда во Львове

Как во время войны во Львове поднялись цены на жилье, и как они поднимутся в ближайшее время, сообщает Сегодня.

Во время войны Российской Федерации против Украины спрос на жилье растет. Люди, вынужденные покидать свои дома из-за боевых действий, перемещаются преимущественно на запад Украины и там ищут для себя дома.

Что произошло с ценами на аренду квартир и номеров в гостиницах во Львове.

Цены на аренду квартир увеличились в два раза

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал документ с данными о ценах на жилье во Львове.

Итак, цены за квартиру в центре Львова на месяц теперь таковы:

1-комнатная до войны стоила 18 тыс. грн, во время – 35 тыс.;

2-комнатная до войны – 19,2 тыс. грн, во время – 40 тыс.;

3-комнатная до войны – 27 тыс. грн, во время – 70 тыс. грн.

На окраине Львова ситуация такова:

1-комнатная до войны – 10,8 тыс. грн, во время – 22 тыс.;

2-комнатная до войны – 15 тыс. грн, во время – 35 тыс.;

3-комнатная до войны – 19,5 тыс. грн, во время – 45,5 тыс. грн.

Кроме того, чтобы арендовать квартиру, необходимо выплатить заранее средства за 2 месяца. Также платить нужно за услуги риелтора, цена за услуги которого соответствует сумме аренды квартиры в месяц.

Оплата в таком случае производится в долларах или евро, или же в гривне по курсу 30-35 грн за доллар и 40-45 грн за евро.

Цены на номера в отелях

Во Львове стандартный 2-х местный номер в центре города до войны стоил 36,6 тыс. грн. Во время военных действий цена возросла до 62 тыс. грн. На окраине за такой номер до войны нужно было заплатить 24,4 тыс. грн, а теперь – 45,7 тыс. грн.

При бронировании гостиничных номеров предоплата принимается за весь период бронирования номера.

Поднимутся ли цены еще больше?

В документе говорится, что аренда жилья из-за большого спроса растет. Еженедельно этот показатель увеличивается на 5–7%.

Спрос на недвижимость растет

3% уехавших на запад Украины могут быть заинтересованы в том, чтобы приобрести в этом регионе жилье.

В наибольшем спросе 1- и 2-комнатные квартиры. Из-за спроса растет и цена на них.

В то же время, продать квартиру сейчас невозможно. Дело в том, что с начала военных действий не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Поэтому ни продавцы, ни покупатели не могли заключать сделки по купле/продаже объектов недвижимого имущества.

А продавать квартиры через "лазейки" эксперты не советуют.