Данилов опроверг заявление Лукашенко об ударе ракетой по Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявление Александра Лукашенко о том, что Украина якобы ударила по территории Беларуси ракетой Точка-У. Об этом рассказал Данилов в интервью Радио НВ, сообщает Корреспондент.

"То, что он (Лукашенко - ред.) сейчас рассказывает, что якобы мы отправляем Точку-У в Беларусь - это полная чушь. Мы не убиваем детей и женщин, мы мирная нация. Мы цивилизованная нация и отстаиваем свою свободу, сражаемся на своей территории" , - заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что у Украины нет никакого желания посягать на другие территории.

Также Данилов, ссылаясь на данные разведки отметил, что Лукашенко не желает воевать против Украины. Однако Россия хочет привлечь белорусских военных, облачив их в российскую форму.