ОВА Мариуполя: россияне взяли в заложники врачей и пациентов больницы

Войска РФ в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава ОВА Павел Кириленко, сообщает Корреспондент.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя" , - рассказал один из работников больницы.

По его словам, на днях оккупанты практически разрушили больницу, но персонал и пациенты продолжают находиться в подвальном помещении.