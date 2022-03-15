ОВА Мариуполя: россияне взяли в заложники врачей и пациентов больницы
Войска РФ в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава ОВА Павел Кириленко, сообщает Корреспондент.
"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", - рассказал один из работников больницы.
По его словам, на днях оккупанты практически разрушили больницу, но персонал и пациенты продолжают находиться в подвальном помещении.
"Обращаюсь в международные правозащитные организации с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан!", - заявил Кириленко.