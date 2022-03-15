ОГА: ВСУ под Харьковом отбросили противника за пределы позиций

Вооруженные силы Украины отразили атаку российских войск под Харьковом и отбросили врага за пределы предыдущих позиций.﻿﻿ ﻿Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враг был отброшен за пределы его предыдущих позиций" , - написал Синегубов в Telegram.

Также Синегубов сообщил, что в первой половине дня ВСУ ожесточенно дрались с оккупантами и в Русских Тишках.

"Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил также заставили противника отступить на прежние позиции" , - сообщил он.

Потери россиян подсчитываются.