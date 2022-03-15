НАТО планирует созвать экстренный саммит по Украине
НАТО может созвать экстренный саммит по Украине, участие в котором примет министр обороны Алексей Резников. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга, сообщает Корреспондент.
Встреча запланирована на 16 марта.
Он назвал "абсолютной ложью" обвинения РФ в адрес Украины и стран НАТО в производстве химического оружия. При этом он не исключает, что Россия может применить химическое оружие.
"Украинский народ мужественно и храбро сражается. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы его поддержать", - отметил он.
Также генсек добавил, что Альянсу нужны каналы коммуникации с РФ для предотвращения рисков и инцидентов и призвал Китай вместе с международным сообществом осудить действия России.
Он заявил, что НАТО будет продолжать поставлять военное оборудование, технику и гуманитарную помощь Украине и анонсировал военные учения.
Кроме того, Столтенберг добавил, что войска НАТО находятся в состоянии повышенной готовности на случай нападения. По его словам, при атаке на одну страну-члена НАТО будет сразу ответ со стороны всех стран-членов альянса.
"Сотни тысяч американских войск в Европе и около 40 тысяч под непосредственным командованием НАТО и восточной части альянса", – пояснил Столтенберг.