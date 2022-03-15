НАТО планирует созвать экстренный саммит по Украине

НАТО может созвать экстренный саммит по Украине, участие в котором примет министр обороны Алексей Резников. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга, сообщает Корреспондент.

Встреча запланирована на 16 марта.

Он назвал "абсолютной ложью" обвинения РФ в адрес Украины и стран НАТО в производстве химического оружия. При этом он не исключает, что Россия может применить химическое оружие.

"Украинский народ мужественно и храбро сражается. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы его поддержать" , - отметил он.

Также генсек добавил, что Альянсу нужны каналы коммуникации с РФ для предотвращения рисков и инцидентов и призвал Китай вместе с международным сообществом осудить действия России.

Он заявил, что НАТО будет продолжать поставлять военное оборудование, технику и гуманитарную помощь Украине и анонсировал военные учения.

Кроме того, Столтенберг добавил, что войска НАТО находятся в состоянии повышенной готовности на случай нападения. По его словам, при атаке на одну страну-члена НАТО будет сразу ответ со стороны всех стран-членов альянса.