Парламент увеличил ренту на добычу украинского газа

Верховная Рада на заседании во вторник, 15 марта, приняла закон №7038-д об увеличении ренты на добычу газа на время военного положения и чрезвычайного состояния. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Корреспондент.

Согласно заявлению﻿ Железняка, за законопроект проголосовало 270 депутатов. Доработанная версия законопроекта предусматривает рост поступлений в бюджет на 30,6 млрд грн в 2022 году за счет частных газодобытчиков.

Данные средства будут направлены на финансирование повышения зарплат военным, на обеспечение выплат по еПоддержке.

Законопроект предполагает сохранение действующих ставок ренты при цене реализации газа до $400/тыс. куб. м.

Сверхприбыль, начиная от $401/тыс. куб. м, будет рассчитываться по повышенной ставке, которая для старых скважин больше в 2,2 раза, для новых – в 3 раза.

На данный момент рента при добыче газа на старых скважинах для залежей на глубине до 5 км составляет 29%, на глубине свыше 5 км – 14%. При добыче газа на новых скважинах, пробуренных с 2018 года, рента для залежей на глубине до 5 км составляет 12%, на глубине свыше 5 км – 6%.