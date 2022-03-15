США ввели санкции против ряда представителей режима РФ и Беларуси

Министерство финансов США и Государственный департамент во вторник объявили о введении санкций против не менее 15 физических и одного юридического лица, причастных к грубым нарушениям прав человека в России и Беларуси.﻿ Об этом говорится в официальных заявлениях, обнародованных на правительственных сайтах США, сообщает Укринформ.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против четырех физических и одного юридического лица на основании Акта Сергея Магнитского" , - заявили во вторник в Минфине США.

В частности, новые ограничения введены против судьи районного суда в Москве Натальи Мушниковой. Она способствовала избежанию юридической ответственности за жестокое обращение и смерть Сергея Магнитского.

Санкции введены также против Курчалоевского РО МВД Чеченской Республики россии, а также двух его сотрудников, которые действовали от имени правительства Чечни, когда заключили в тюрьму и пытали известного правозащитника чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Кроме того, Министерство финансов США ввело повторные санкции против Александра Лукашенко и его супруги Галины. Белорусский диктатор обвиняется в причастности к грубым нарушениям прав человека и масштабной коррупции.

Дополнительно, во вторник Государственный департамент США объявил о введении ограничений против 11 высокопоставленных представителей оборонного ведомства России, среди которых фигурирует и командующий нацгвардией РФ Виктор Золотов. Среди прочего, российская нацгвардия была причастна к попыткам подавления инакомыслия на оккупированных территориях Украины, отметили в Госдепе.