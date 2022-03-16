Минфин провел очередной выпуск военных облигаций
Министерство финансов во вторник провело очередной выпуск военных облигаций со сроком обращения один год. По результатам аукциона в госбюджет было привлечено более 5,4 млрд гривен, свидетельствуют результаты аукциона Минфина, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.
Все средства от размещения военных облигаций пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины. В правительстве ранее сообщили о планах разместить "военные" бумаги на суммы около 400 млрд гривен.
Как пояснили в Альфа-банке Украины, по результатам первых двух аукционов инвесторы приобрели облигаций на сумму более 14,6 млрд гривен, что свидетельствует об интересе международных инвесторов и вере в Украину.
"Это возможность поддержать нашу страну, которая живет в условиях войны, на обратной основе (11% годовых без комиссии для всех). Также за доллары США можно будет приобрести долларовые ОВГЗ с прогнозной доходностью 3,7% годовых", - отметили в банке.
Ряд банков и финансовых учреждений присоединились к продаже военных облигаций. Причем, как отметили в группе ICU, их компании не зарабатывают на торговле военными облигациями. Клиенты ICU, например, уже приобрели через онлайн-платформу ICU Trade военные ОВГЗ на сумму более 100 млн гривен, это учитывая сделки как юридических, так и физических лиц.
"Комиссии торговца и депозитарного учреждения для инвесторов в эти бумаги через ICU Trade отсутствуют. Наоборот, группа направила собственные средства на создание инфраструктуры для торговли военными ОВГЗ и призывает всех, кто имеет возможность инвестировать в эти бумаги, тем самым помогая своей стране", - пояснили в пресс-службе ICU.
ПриватБанк также открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Эту возможность имеют клиенты, которые готовы сделать взнос не менее 100 тысяч гривен.