Под Киевом погиб оператор Fox News

Российские военные продолжают убивать журналистов. Жертвами стали оператор американского телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что они погибли в результате артобстрела со стороны российских войск в северо-восточной части с. Горенка.

"Их коллега - журналист FoxNews Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось ампутировать часть голени" , - информирует Геращенко﻿.

Как сообщил телеканал Fox News, под Киевом машина команды попала под обстрел.