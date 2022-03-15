Россия объявила о выходе из Совета Европы

Решение о выходе России из Совета Европы принято, о чем официально извещен генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.﻿ Об этом говорится в заявлении главы делегации РФ в ПАСЕ Петра Толстого, сообщает Укринформ.

«Письмо главы МИД РФ Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации. Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение» , - цитирует ТАСС слова Толстого.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщала, что РФ не внесла в Совет Европы финансовый взнос за текущий год.