Байден подписал документ о выделении Украине $13,6 млрд

Президент США Джо Байден подписал бюджет, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"Я только что подписал документ о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет пр ﻿﻿ авительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов" , - сообщил Джо Байден в Twitter.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 15, 2022

Стоит отметить, что ранее оказание помощи в размере 13,6 млрд долларов поддержали в палате представителей США.

Из этой суммы будет выделено 6,5 млрд долларов Пентагону на военную помощь Украине. Остальные средства пойдут в другие ведомства – на гуманитарную и экономическую помощь Украине.