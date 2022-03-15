У Зеленского рассказали об итогах переговоров Украины и РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской делегацией 15 марта закончены и продолжатся завтра.

Подоляк уточнил, что во время паузы будет продолжаться работа в подгруппах.

«Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть» , - написал он в Twitter.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква, считает что большой прорыв в этих переговорах будет достигнут с участием глав государств.

Согласно его слов, если раньше представители России ставили только ультиматумы, то сейчас они начали слушать позицию украинской стороны.

"В первых раундах орда не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что орда говорит несколько иным тоном" , – отметил Жовква.

⚡️Перемовини між ордою та Україною стали конструктивнішими, обговорюється майбутня угода - заступник голови ОП Ігор Жовква

Представники України на переговорах «помірковано оптимістичні»https://t.co/E9S7LnqVeB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 15, 2022

Также он добавил, что представители делегации Украины на переговорах "умеренно оптимистичные".