ОП: из Мариуполя эвакуировали около 20 тыс человек

По гуманитарному коридору из Мариуполя на частных автомобилях выехало около 20 тысяч человек.﻿ Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Укринформ.

«Сегодня из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных авто выехало около 20 000 человек. Из 4 000 автомобилей, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье» , - написал Тимошенко в Телеграме.

По его словам, другие останутся ночью в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем предоставляется помощь.

Как отметил заместитель председателя ОПУ, всего по гуманитарным коридорам сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 тысяч человек.

Всего на 15 марта была согласована работа девяти гуманитарных коридоров для эвакуации людей.