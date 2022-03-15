ОВА: РФ обстреляла с моря два населенных пункта Одесщины

Вражеские корабли 15 марта открывали с моря ракетно-артиллерийский огонь по двум населенным пунктам Одесской области. Выпущены ракеты и 90 снарядов, двое жителей получили ранения.﻿ Об этом сказал в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, сообщает Укринформ.

«К сожалению, сегодня не могу сказать, что все было спокойно. Сухопутные войска противника не имеют успеха ни на одном из направлений в других областях. Поэтому с утра по одному из наших населенных пунктов были нанесены ракетные удары вражеской авиацией и кораблями. Есть двое раненых» , - отметил Марченко в Телеграме.

По его словам, около 14 часов вражеские корабли открыли артиллерийский огонь по другому населенному пункту, использовав около 90 снарядов.

В то же время глава ОВА заверил, что «наши войска достойно держат оборону. Победа будет за нами».