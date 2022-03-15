Парламент изменил трудовые отношения на период войны

Верховная Рада Украины на период военного положения дерегулировала отдельные условия трудовых отношений. Речь идет об оперативном привлечении работников и устранении кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, сообщает Корреспондент.

Соответствующий закон №7160 Про организацию трудовых отношений в условиях военного положения в сессионном зале во вторник, 15 марта, поддержали 344 голосами.

Согласно документу, работодатели могут заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или на период замещения временно отсутствующего работника.

Также законопроект дает право работодателю во время военного положения перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия. Исключением является местность, где ведутся активные боевые действия.

Кроме того, во время военного положения работодатель может уволить работника в период его временной нетрудоспособности или отпуска (кроме декретного и уходу за ребенком) с первого дня после завершения нетрудоспособности или отпуска.

Работник во время боевых действий в районе его работы может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения. Исключением является принудительное привлечение к общественно полезным работам или на объектах критической инфраструктуры.

Также законопроект допускает увеличение нормальной продолжительности рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю, а для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени - до 50 часов в неделю. Время начала и окончания ежедневной работы определяет работодатель.

"Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем по решению военного командования вместе с военными администрациями" , - сказано в документе.

Также продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

Законопроектом разрешается применение труда женщин (кроме беременных и с ребенком до года) на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

"В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы из-за боевых действий срок ее выплаты может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия" , - указано в одной из статей закона.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты труда, но если докажет, что причиной сбоя в выплатах стало ведение боевых действий и другие обстоятельства непреодолимой силы.

"Освобождение от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает от обязанности по выплате заработной платы" , - говорится в документе.

Если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах, отнесенных к критической инфраструктуре, то работодателю разрешается не пускать подопечных в отпуск, за исключением родов и беременности.

Однако работодатель по просьбе работника может без ограничений предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.

В законе говорится о приостановлении действия трудового договора, которое не влечет прекращения трудовых отношений.