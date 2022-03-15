Вступил в силу закон о коллаборантах

В Украине вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)" (№2108-ІХ), сообщает Укринформ.

Документ опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины"

Согласно тексту закона, публичное возражение гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против государства, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы этим гражданином, в частности, к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства -агрессора, сотрудничества с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора, непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

За осуществление гражданином Украины пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности, с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украинского государства, установлению и утверждению временной оккупации территорий Украины, а также действия направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора предусматривается наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ареста до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет.

Кроме того, передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора, наказывается штрафом до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

В то же время добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, или добровольное избрание в такие органы, а также участие в организации и проведении незаконных выборов и/ или референдумов, или публичные призывы к проведению таких незаконных мероприятий наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Организация и проведение мероприятий политического характера и/или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований и/или избегание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины, при отсутствии признаков государственной измены, а также активное участие в таких мероприятиях наказывается лишением свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Добровольные занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, а также добровольное участие этого гражданина в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора или предоставление таким помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и конфискацией имущества или без таковой.

Совершение лицами действий, указанных в предыдущих трех пунктах, или принятие решений, повлекших к гибели людей или другим тяжким последствиям, наказывается лишением свободы на срок от 15 лет или пожизненным лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.