ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение об исключении России. За это проголосовали 216 делегатов, против – 0, воздержались – 3, сообщает Укринформ.

Президент ПАСЕ Тини Кокс, закрывая внеочередную сессию, отметил:

"Мы действительно расстроены, что сегодня вынуждены просить исключить члена организации, который был с нами в течение 25 лет. Но если вы пересекаете красные линии, вам нет места в этой организации. Я очень рад, что за эти два дня наша Ассамблея была не ареной противоречий , а была агорой, и единогласное голосование это показало".

Он добавил, что завтра проинформирует Комитет министров Совета Европы, который будет принимать окончательное решение об исключении России из организации, об единой позиции ПАСЕ и ее ожиданиях.

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