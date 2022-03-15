ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение об исключении России. За это проголосовали 216 делегатов, против – 0, воздержались – 3, сообщает Укринформ.

Президент ПАСЕ Тини Кокс, закрывая внеочередную сессию, отметил:



"Мы действительно расстроены, что сегодня вынуждены просить исключить члена организации, который был с нами в течение 25 лет. Но если вы пересекаете красные линии, вам нет места в этой организации. Я очень рад, что за эти два дня наша Ассамблея была не ареной противоречий , а была агорой, и единогласное голосование это показало".

Он добавил, что завтра проинформирует Комитет министров Совета Европы, который будет принимать окончательное решение об исключении России из организации, об единой позиции ПАСЕ и ее ожиданиях.