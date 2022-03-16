Советник мэра: Оккупанты начали обстреливать Мариуполь с моря

Российские оккупанты начали обстреливать Мариуполь ракетами из моря. Вражеские корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.﻿ Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

"Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе села Белосарайская Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины" , - подчеркивает советник мэра Мариуполя.