Курс валют НБУ на 16 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 марта 2022 года

Курс доллара остается на уровне 29.25 за 1 доллар.

Курс евро не изменился и остается на уровне 33.17 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 31.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.30 за 1 польский злотый.