Генштаб: ВСУ нанесли сокрушительные удары по врагу

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление, сообщает Генштаб.

Так, по состоянию на 6.00 среды, 16 марта, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не имели.

По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении на ранее занятых рубежах и районах обороны.