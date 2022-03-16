МВД: После войны с Россией несколько лет пойдет на разминирование
Когда закончится война с РФ, Украина потом будет иметь несколько лет только периода разминирования, поскольку без этого невозможно восстановление какого-либо объекта. Об этом заявил во время брифинга министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Укринформ.
Глава МВД Украины уточнил, что общается со всеми 27 министрами внутренних дел Европейского Союза, а также с министрами других наших соседей, в частности – Турции. По его словам, они способствуют тому, чтобы те эвакуированные из Украины граждане, которые находятся на их территориях, получали необходимую помощь.
"Они (должностные лица – ред.), безусловно, способствуют относительно необходимых гуманитарных грузов, в первую очередь, в нашей части – это то, что необходимо для спасателей. Это медицинское оборудование и оборудование для проведения спасательных работ, оборудование для разминирования. Потому что мы понимаем и должны осознавать, что по завершению этой страшной войны мы будем иметь несколько лет только периода разминирования", - сказал министр.
Монастырский уточнил, что он уже обращается к своим коллегам с тем, чтобы они готовили свои группы, своих специалистов и технику со всей Европы и мира для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.
"Потому что ни одно восстановление любого объекта невозможно без этапа разминирования. Очевидно, что тех сил, которые есть у украинских спасателей, не хватит, чтобывкороткий период это сделать. Поэтому коллеги готовят сейчас уже такую помощь - масштабный десант из спасателей всех стран, Европейского Союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период", - подчеркнул Монастырский.
По его словам, среди тех стран, которые нам активно в этом помогают, есть Франция, Польша, Греция, Германия, Литва, Австрия, Швеция и Швейцария, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Канада, Румыния, США и другие страны.
"Это я назвал те страны, от которых мы уже имеем конкретную помощь. Что касается - это и пожарные автомобили, и медицинские госпитали, и средства защиты - бронежилеты, каски. А по линии Минобороны - они также определяются отдельным направлением", – уточнил он.