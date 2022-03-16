ВОЗ: Число смертей от COVID-19 в мире за неделю упало на 17%

Смертность от коронавируса за прошедшую неделю упала на 17%, заболеваемость возросла на 8%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения, сообщает Интерфакс-Украина.

В период с 7 по 13 марта заболеваемость коронавирусом возросла в регионе западной части Тихого океана (на 29%) и в Африке (на 12%). В Европе число новых случаев заражения почти не изменилось, во всех остальных регионах было зафиксировано падение заболеваемости.

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 11,4 млн случаев заболевания COVID-19.

Смертность от коронавируса увеличилась только в регионе западной части Тихого океана (на 12%). Во всех остальных регионах число смертей упало, в частности, в Африке оно уменьшилось на 41%, а в Восточном Средиземноморье - на 49%.

В общей сложности за неделю было зафиксировано около 43 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 461,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 6 млн смертей от последствий заболевания.