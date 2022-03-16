ГСЧС: В Киеве в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом

В результате вражеского обстрела и попадания обломков снаряда произошел обвал в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе столицы, сообщает ГСЧС.

Обрушение произошло на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

По состоянию на 07.45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей, а также в квартире на верхнем этаже. В девятиэтажном жилом доме пожар не наблюдается.

Спасатели эвакуировали 37 человек, из них 2 человека травмированы. Работы по поиску пострадавших и разборке конструкций продолжаются.