Американский фармгигант останавливает экспорт в Россию

Американский фармацевтический гигант Eli Lilly заявил об остановке экспорта медикаментов в РФ. Исключение сделают для лекарств для больных раком и диабетом, сообщает Новое время.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly останавливает экспорт лекарств в Россию, но сделает исключение для больных раком и диабетом.

"Lilly глубоко обеспокоена трагической потерей невинных жизней в Украине — и признает проблемы, с которыми сталкиваются люди с доступом к основным лекарствам, таким как инсулин" , — говорится в заявлении компании.

Компания приостановила все инвестиции, рекламные мероприятия и новые клинические испытания в России, а также экспорт необходимых лекарств в эту страну.

"Наши российские операции теперь сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые лекарства" , — говорится в заявлении компании.

Также в Eli Lilly заявили, что в случае получения какой-либо прибыли от таких продаж, она будет передана на гуманитарную помощь Украине.

В Lilly отметили, что передали Украине партию необходимых лекарств.

Ранее французская компания Michelin заявила, что приостанавливает экспорт в РФ, а также производственную деятельность на ее территории.