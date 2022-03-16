ОВА: Российские оккупанты нанесли ракетный удар под Никополем

Российские оккупанты нанесли ракетный удар под Никополем Днепропетровской области. ﻿ Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, сообщает Новое время.

"Тревожная ночь. Ракетная атака под Никополем. Люди не пострадали. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая" , — написал он в своем Telegram.

Резниченко добавил, что вражеских войск на территории области нет.

Руководитель военной администрации Никопольского района Евгений Евтушенко также сообщил, что пострадавших в результате ракетной атаки на объект под Никополем нет.