ОВА: Российские оккупанты нанесли ракетный удар под Никополем
Российские оккупанты нанесли ракетный удар под Никополем Днепропетровской области. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, сообщает Новое время.
"Тревожная ночь. Ракетная атака под Никополем. Люди не пострадали. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая", — написал он в своем Telegram.
Резниченко добавил, что вражеских войск на территории области нет.
Руководитель военной администрации Никопольского района Евгений Евтушенко также сообщил, что пострадавших в результате ракетной атаки на объект под Никополем нет.
"Материальный ущерб минимален в результате проведенных предупредительных мероприятий. Все службы сработали слаженно и быстро", — добавил он.