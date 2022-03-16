МВД: количество блокпостов на дорогах сократили до 1500

Министерство внутренних дел сократило количество блокпостов на украинских дорогах до 1500. Много ненужных постов, которые затрудняют движение, убрали. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает UBR.

При этом, оптимизацию системы планируют продлить, чтобы количество блокпостов в Украине не превышало 800.

"Что касается тех, условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе", – сказал глава МВД и добавил, что расширенный перечень выйдет сегодня-завтра.

Блокпосты на основных путях и городах должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами. Их работу будут обеспечивать представители Нацполиции совместно с Территориальной обороной и Нацгвардией.