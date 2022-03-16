Продукты стали настоящим дефицитом: что раскупают в первую очередь

Какие продукты быстрее всего исчезают с полок и чем лучше запастись, сообщает Сегодня.

Война кардинально меняет правила и устои жизни украинцев, а также добавляет внезапных проблем, с которыми цивилизованное государство ранее не сталкивалось.

Так, в некоторых областях, особенно тех, где введен комендантский час и ведутся боевые действия, люди жалуются на проблемы с продовольствием. Журналисты расспросили читателей из разных уголков страны и готовы рассказать, какие продукты сейчас самые дефицитные.

Итак, по словам жителей центральных и восточных областей, на полках полно дорогих продуктов, а также тех, которые не годятся для полноценного питания.

"Проще сказать, что есть. На полках сладости, чипсы, сухарики, дорогие виды рыбы и морепродукты, сладкая газировка, снеки, кофе, мороженое и фрукты" , – рассказывает жительница Краматорска.

В других областях люди подтверждают, что подобного рода продукты на полках есть постоянно, а вот их дешевых аналогов – нет.

Украинцы в Киеве говорят, что продукты подвозят постоянно, просто чтобы купить что-то из дефицитного списка, нужно успеть сделать это, пока все не раскупили.

Итак, в магазинах есть трудности с такими продуктами:

консервы (особенно тушенка и дешевые виды рыбы);

свежее мясо;

молочные и кисломолочные продукты;

крупы;

сахар;

мука;

хлеб (по словам киевлян, в магазины чаще привозят одни батоны);

дешевые виды сыра и колбасы;

масло;

В областях, где проблемы с логистикой особенно очевидны трудно найти макароны, на полках остались дорогие сорта, да еще и выросли цены.

А вот с яйцами проблем, которые были в самом начале введения военного положения уже нет.

На фотографиях из киевского супермаркета видно, что не осталось дешевых видов шоколада, а из колбас есть в основном сыровяленые и сырокопченые сорта.

Ограничения на покупку

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, сеть магазинов АТБ практически сразу ввела ограничения на продажу некоторых видов особенно важных товаров.

В список продуктов, которые отпускают только по 2 единицы в руки попали: