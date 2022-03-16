Минобороны: РФ потеряла на войне уже почти 14 тысяч человек

Минобороны: РФ потеряла на войне уже почти 14 тысяч человек
Фото: Facebook

По данным Министерства обороны Украины, на сегодняшний день российские вооруженные силы потеряли на войне почти 14 тысяч человек. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook﻿.

По информации Минобороны, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 13800 человек;
  • танков ‒ 430 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1375 единиц;
  • артиллерийских систем – 190 единиц;
  • РСЗО – 70 единиц;
  • средства ПВО – 43 единиц;
  • самолетов – 84 единиц;
  • вертолетов – 108 единиц;
  • автомобильной техники – 819 единиц;
  • корабли /катера – 3 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
  • специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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