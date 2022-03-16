Минобороны: РФ потеряла на войне уже почти 14 тысяч человек

По данным Министерства обороны Украины, на сегодняшний день российские вооруженные силы потеряли на войне почти 14 тысяч человек. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook﻿.

По информации Минобороны, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 13800 человек;

танков ‒ 430 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1375 единиц;

артиллерийских систем – 190 единиц;

РСЗО – 70 единиц;

средства ПВО – 43 единиц;

самолетов – 84 единиц;

вертолетов – 108 единиц;

автомобильной техники – 819 единиц;

корабли /катера – 3 единиц;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.