Подоляк: ВСУ осуществляют контрнаступление на некоторых оперативных направлениях
Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступление на некоторых оперативных направлениях, что кардинально меняет диспозиции сторон. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Что происходит прямо сейчас.
1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон.
2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов.
3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в полях", - написал Подоляк в Twitter в среду.