Подоляк: ВСУ осуществляют контрнаступление на некоторых оперативных направлениях

﻿Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступление на некоторых оперативных направлениях, что кардинально меняет диспозиции сторон. Об этом заявил﻿ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что происходит пр﻿ямо сейчас.

1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон.

2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов.