Подоляк: ВСУ осуществляют контрнаступление на некоторых оперативных направлениях

Подоляк: ВСУ осуществляют контрнаступление на некоторых оперативных направлениях
Фото: president.gov.ua

﻿Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступление на некоторых оперативных направлениях, что кардинально меняет диспозиции сторон. Об этом заявил﻿ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что происходит пр﻿ямо сейчас.
1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон.
2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов.
3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в полях", - написал Подоляк в Twitter в среду.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics