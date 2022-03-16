В Белом доме прокомментировали санкции Кремля

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российские власти так спешили с санкциями против США, что ошибочно ввели ограничительные меры против умершего в 2002 году отца Джо Байдена вместо самого американского президента, сообщает Укринформ.

«Сначала отмечу, что имя президента Байден-младший, поэтому они (россияне – ред.), возможно, санкционировали его отца. Пусть он покоится с миром» , - сказала Псаки.

Полное имя главы Белого дома – Джозеф Робинетт Байден-младший в то время как россияне санкционировали Джозефа Робинетта Байдена.

«Во-вторых, я бы сказала, что это никого из вас не удивит, что никто из нас не планирует туристические поездки в Россию. Никто из нас не имеет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ (из-за этих санкций – ред.)» , - добавила Псаки.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая также оказалась под российскими санкциями, с иронией прокомментировала решение Москвы.

«Я хочу поблагодарить российскую академию за эту награду за жизненные достижения» , - написала она в Твиттере.

Вчера РФ ввела персональные санкции, так называемый «стоп-лист», в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц. В списке 13 человек, среди которых президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и т.д.