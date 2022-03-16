Верещук: гуманитарные коридоры могут не открыться 16 марта

По состоянию на утро 16 марта Украина не может открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек. Одна из причин – Красный Крест не ответил на украинские предложения.

Об этом в своем новом обращении рассказала министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный комитет Красного Креста, об открытии гуманитарных коридоров сегодня", – сказала министр.

По ее словам, на сегодня остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров для Изюма и Мариуполя.