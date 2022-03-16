Горсовет: В Буче оккупанты взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров
Оккупанты во вторник вечером устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров, сообщает пресс-служба горсовета.
Полный список пленных:
1) Гапченко Дмитрий Александрович;
2) Черкасский Леонид Ефимович;
3) Цыган Николай Владимирович;
4) Ющенко Анатолий Викторович;
5) Уманец Владимир Александрович;
6) Матюк Сергей Александрович.
Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.
"Просим Офис Президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую областную государственную администрацию помощи в освобождении наших людей", – говорится в сообщении.