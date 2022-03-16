Горсовет: В Буче оккупанты взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров

Оккупанты во вторник вечером устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров, сообщает пресс-служба горсовета.

Полный список пленных:

1) Гапченко Дмитрий Александрович;

2) Черкасский Леонид Ефимович;

3) Цыган Николай Владимирович;

4) Ющенко Анатолий Викторович;

5) Уманец Владимир Александрович;

6) Матюк Сергей Александрович.

Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.