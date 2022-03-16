Главнокомандующий ВСУ Залужный: Киев выстоит!

Оборона столицы является главной задачей Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на своей официальной странице в Facebook﻿.

"Оборона Киева – наша стратегическая задача. Основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", – написал он.

Вместе с сухопутными войсками, по словам Залужного, Киев защищают и подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВС Украины, а также других военных формирований государства.