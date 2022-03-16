МВД: С начала войны разрушено тысячи домов и десятки учебных заведений

В Украине с начала войны российские военные уничтожили 3500 объектов инфраструктуры. Эта цифра пополняется каждый день. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает UBR.

По его словам, враг системно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины. Так, уже зафиксировано 2700 разрушенных жилых домой. Насчитываются десятки поврежденных зданий социальной сферы.

"Разрушенные учебные заведения – полностью или частично – 72 объекта. Учреждения здравоохранения – 21 объект на территории Украины. Жилые дома – количество меняется каждый день. Сейчас это более 2700 разрушенных домов", – сообщил Монастырский.

Кроме того, уничтожено более 400 объектов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и других органов.

Также Монастырский сообщил, что за почти три недели разрушено 230 объектов транспортной инфраструктуры и 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы.