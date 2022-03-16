Лавров: Есть надежда на достижение компромисса

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что на переговорах РФ с Украиной есть надежда на компромисс. Об этом, ссылаясь на его интервью телеканалу РБК, сообщает Корреспондент.

"Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но, тем не менее, есть определенная надежда на достижение компромисса", - сказал Лавров.

"В процессе переговоров России и Украины есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию. Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности... Сейчас именно это обсуждается на переговорах, там есть абсолютно конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия не называет конкретные формулировки, касающиеся гарантий и нейтралитета Украины, из уважения к переговорному процессу.

"Деловой настрой, который не сразу, не просто, но все-таки начинает проявляться - и надеюсь, он возобладает - дает надежду, что мы сможем по этой теме конкретно договориться. Хотя ясно, что изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях - это будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире", - сказал Лавров.

Также он отметил, что в последнее время сам президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд "интересных заявлений", в частности о том, что Украину никто не ждет в НАТО.