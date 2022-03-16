В Энергоатоме рассказали о ситуации на украинских АЭС

Все четыре работающие атомные электростанции Украины продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию, сообщает Деловая столица.

"По состоянию на 09:00 16 марта все работающие четыре атомные электростанции продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны", — говорят в НАЭК "Энергоатом".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не менялось, оно в пределах нормы.

"В условиях военного состояния и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем" , — подчеркнули в "Энергоатоме".

Запорожская АЭС и Энергодар захвачены оккупантами и уже 12-е сутки находятся под контролем их военных формирований.

"По состоянию на сегодняшнее утро на территории станции полсотни единиц вражеской техники и множество российских военных, много взрывчатки и оружия. Оккупанты продолжают подрывать на территории станции снаряды и мины, которые не разорвались, когда они ее обстреливали. Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС" , — отметили в компании.

Все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, изменения имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.

"Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате ядерная и радиационная безопасность — под угрозой" , — подчеркнули в компании.

Из-за фактической блокады Энергодара есть проблемы с горючим, продуктами и лекарствами первой необходимости. Психологическое состояние работников АЭС и жителей города – сложное.