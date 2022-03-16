Госспецсвязи: в Виннице обстреляли телевышку, город без эфирного ТВ

Под обстрел российских оккупантов в Виннице в среду попала телевышка концерна РРТ. Об этом, ссылаясь на Государственную службу специальной связи и защиты информации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Утром 16 марта оккупанты обстреляли телевышку Концерна РРТ (входит в сферу управления Госспецсвязи) в Виннице. Эфирное вещание в городе временно не работает", – говорится в сообщении.

Ранее глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что российские оккупанты в ночь на среду нанесли ракетный удар по Виннице.