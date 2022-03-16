Илон Маск назвал надежные способы хранения сбережений

Илон Маск назвал надежные способы хранения сбережений
Фото: Facebook

Известный американский бизнесмен заявил, что хранить свое состояние в долларах уже ненадежно, сообщает Сегодня.

Хранить свое состояние в долларовой валюте теперь невыгодно и даже опасно. Ведь так можно подвергнуться последствиям инфляции.

Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск в своем сообщении в Twitter.

Что вместо доллара?

Рекордный рост инфляции произошел в США в текущем году. На фоне таких событий Маск объяснил, что из-за инфляции доллар очень ненадежен.

В такой ситуации лучше владеть какими-то физическими вещами или акциями.

"Обычно лучше иметь физические вещи, например дом, или акции компаний, которые, по вашему мнению, делают хорошие продукты", объяснил бизнесмен.

Также Маск подчеркнул, что он доверяет виртуальной валюте и хранит свои сбережения, в частности, в таком виде.

"Я все еще имею и не буду продавать свои биткоины, Ethereum или Doge fwiw", – написал Маск.
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