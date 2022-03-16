Илон Маск назвал надежные способы хранения сбережений
Известный американский бизнесмен заявил, что хранить свое состояние в долларах уже ненадежно, сообщает Сегодня.
Хранить свое состояние в долларовой валюте теперь невыгодно и даже опасно. Ведь так можно подвергнуться последствиям инфляции.
Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск в своем сообщении в Twitter.
Что вместо доллара?
Рекордный рост инфляции произошел в США в текущем году. На фоне таких событий Маск объяснил, что из-за инфляции доллар очень ненадежен.
В такой ситуации лучше владеть какими-то физическими вещами или акциями.
"Обычно лучше иметь физические вещи, например дом, или акции компаний, которые, по вашему мнению, делают хорошие продукты", – объяснил бизнесмен.
Также Маск подчеркнул, что он доверяет виртуальной валюте и хранит свои сбережения, в частности, в таком виде.
"Я все еще имею и не буду продавать свои биткоины, Ethereum или Doge fwiw", – написал Маск.