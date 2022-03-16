Илон Маск назвал надежные способы хранения сбережений

Известный американский бизнесмен заявил, что хранить свое состояние в долларах уже ненадежно, сообщает Сегодня.

Хранить свое состояние в долларовой валюте теперь невыгодно и даже опасно. Ведь так можно подвергнуться последствиям инфляции.

Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск в своем сообщении в Twitter.

Что вместо доллара?

Рекордный рост инфляции произошел в США в текущем году. На фоне таких событий Маск объяснил, что из-за инфляции доллар очень ненадежен.

В такой ситуации лучше владеть какими-то физическими вещами или акциями.

"Обычно лучше иметь физические вещи, например дом, или акции компаний, которые, по вашему мнению, делают хорошие продукты", – объяснил бизнесмен.

Также Маск подчеркнул, что он доверяет виртуальной валюте и хранит свои сбережения, в частности, в таком виде.