В РФ озвучили идеи Украины по демилитаризации

В России заявляют, что Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтралитета - демилитаризованное государство с собственной армией. Об этом в среду, 16 марта, заявил представитель РФ на переговорах Владимир Мединский, сообщает Корреспондент.

Как и глава МИД РФ Сергей Лавров, он признал прогресс по некоторым позициям на переговорах.

"Это сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация, обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины" , - сказал Мединский.

Отметим, в Украине подобные идеи официально не озвучивались. Но, по его словам, пока нет подвижек по другим вопросам.

"Ключевой вопрос для нас - это статус Крыма и Донбасса. Целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификации, право русскоязычного населения и положение русского языка" , - сказал Мединский.

Заявление Мединского о вариантах демилитаризации Украины прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.