В Херсонской области похитили мэра оккупированного Скадовска

Российские оккупанты похитили мэра оккупированного Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева. А также его заместителя Юрия Плюха.﻿ Об этом заявил активист Артем Костюченко, сообщает РБК-Украина.

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12:00", - сообщил активист.

На площади перед горсоветом уже собрались жители Скадовска, которые требуют вернуть мэра.