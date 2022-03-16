В Офисе президента рассказали, на какой "нейтралитет" готова Украина

В Офисе президента рассказали, на какой "нейтралитет" готова Украина
Фото: president.gov.ua

Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Украинская правда.

"Мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о "шведской" или "австрийской" моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ.
Поэтому, модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенные гарантии безопасности", - подчеркнул Подоляк.

Он также объяснил, что подразумевается под "украинской моделью по гарантиям безопасности".

"Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действительные, а не протокольные. А это значит, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня.
Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия.
И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - заявил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировалось напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Словам Подоляка предшествовало заявление члена российской делегации Владимира Мединского, который сказал, что Украина на переговорах предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.

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