Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи в Украину

Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи Украине из стран Европы и Северной Америки, сообщает Новое время.

"Meest принимает помощь от всех желающих. Для организации отправки гуманитарной помощи нужно обратиться в одно из представительств в США, Канаде, Италии, Польше, Греции, Великобритании, Германии или Франции. В кратчайшие сроки компания организует отправку помощи в организации, отвечающие за ее распространение в Украине" , — рассказывают в компании.

Требования к упаковке гуманитарной помощи: