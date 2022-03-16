Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи в Украину

Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи в Украину
Фото: pixabay

Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи Украине из стран Европы и Северной Америки, сообщает Новое время.

"Meest принимает помощь от всех желающих. Для организации отправки гуманитарной помощи нужно обратиться в одно из представительств в США, Канаде, Италии, Польше, Греции, Великобритании, Германии или Франции. В кратчайшие сроки компания организует отправку помощи в организации, отвечающие за ее распространение в Украине", — рассказывают в компании.

Требования к упаковке гуманитарной помощи:

  • Упаковка может быть картонная или пластиковая;
  • Максимальный вес каждой упаковки — 30 кг;
  • Необходимо отдельно паковать товары по категориям;
  • К упаковке с гуманитарной помощью необходимо прикрепить лист А4 с подробным описанием содержимого коробки;
  • Не нужно указывать адрес получателя в Украине. Вся гуманитарная помощь будет доставлена ​​на склад компании во Львове и разослана между разными аккредитованными организациями в Украине, которые собирают и распространяют помощь там, где это необходимо.

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