Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи в Украину
Meest запустил бесплатную доставку гуманитарной помощи Украине из стран Европы и Северной Америки, сообщает Новое время.
"Meest принимает помощь от всех желающих. Для организации отправки гуманитарной помощи нужно обратиться в одно из представительств в США, Канаде, Италии, Польше, Греции, Великобритании, Германии или Франции. В кратчайшие сроки компания организует отправку помощи в организации, отвечающие за ее распространение в Украине", — рассказывают в компании.
Требования к упаковке гуманитарной помощи:
- Упаковка может быть картонная или пластиковая;
- Максимальный вес каждой упаковки — 30 кг;
- Необходимо отдельно паковать товары по категориям;
- К упаковке с гуманитарной помощью необходимо прикрепить лист А4 с подробным описанием содержимого коробки;
- Не нужно указывать адрес получателя в Украине. Вся гуманитарная помощь будет доставлена на склад компании во Львове и разослана между разными аккредитованными организациями в Украине, которые собирают и распространяют помощь там, где это необходимо.