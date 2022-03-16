Арестович: ВСУ улучшили ситуацию в некоторых районах

Военно-политическое руководство Украины сохраняет контроль над ситуацией. Об этом в ежедневной сводке сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Лига.net.

Для российских оккупантов за сутки не произошло никаких положительных изменений на фронте, "и шансов на это у них нет", потому что РФ "исчерпала свои ресурсы", а попытки перебросить в Украину наемников из Сирии и Ливии, а также "ошметки армии с Дальнего востока пока им не удаются".

"То есть, у них нет резервов – как по нашей оценке, так и по оценкам ведущих западных специалистов" , – подчеркнул офпред Банковой.

Основные усилия оккупанты сохраняют в зоне ООС, где понесли вчера потери в направлении Изюма, а также на подступах к Николаеву; "вязнут в тактических боях, которые разворачиваются в определенной мере в пользу Украины".

"Наши войска на некоторых направлениях вчера провели небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны" , – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что наша фронтовая авиация и сухопутные войска наносили мощные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по группировкам противника: таких выпадов ВСУ было не менее семи за сутки.

Воздушные силы ВСУ сбили за 15 марта по меньшей мере три самолета, один вертолет врага и несколько крылатых ракет.