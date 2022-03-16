Президент Красного Креста прибыл в Киев

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибыл в Киев, чтобы обсудить с сообществами и властями условия для нейтральной и беспристрастной гуманитарной работы комитета, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом Маурер написал у себя в Twitter.

I’ve arrived in #Kyiv.

I'm here to speak with communities and authorities so @ICRC can expand our access and neutral and impartial humanitarian work.



People in Ukraine are crying out for help. Needs are massive, conditions volatile. We are sparing no effort to answer their call. pic.twitter.com/jBqQfcHd0O — Peter Maurer (@PMaurerICRC) March 16, 2022