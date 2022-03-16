Президент Красного Креста прибыл в Киев
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибыл в Киев, чтобы обсудить с сообществами и властями условия для нейтральной и беспристрастной гуманитарной работы комитета, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом Маурер написал у себя в Twitter.
"Я приехал в Киев. Я здесь, чтобы поговорить с сообществами и властями, чтобы МККК мог расширить наш доступ и нейтральную и беспристрастную гуманитарную работу. Люди в Украине взывают о помощи. Потребности огромны, условия изменчивы. Мы не жалеем сил, чтобы ответить на их призыв", – утверждает он.