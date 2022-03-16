В эфире "Украина 24" пустили фейковое обращение Зеленского
Сегодня в эфире телеканала "Украина 24" пустили фейковое обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы призывает Вооруженные силы Украины сложить оружие.
Фейковое обращение президента появилось на бегущей строке во время заявления зама Ермака Андрея Сибиги.
"Дорогие украинцы, уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пора взглянуть в глаза. Не получилось. Стало хуже, гораздо хуже. Больше нет никакого завтра, по крайней мере, для меня. И теперь я принимаю решение проститься с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться в семьи. На этой войне не следует умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое",- говорится в "обращении" Зеленского.
Владимир Зеленский отреагировал на фейк и заявил, что предлагает сложить оружие только оккупантам.
"Я могу предложить сложить оружие только военным Российской Федерации и возвращайтесь домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы слаживать не собираемся до нашей победы",- заявил президент Украины.