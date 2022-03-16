В эфире "Украина 24" пустили фейковое обращение Зеленского

Сегодня в эфире телеканала "Украина 24" пустили фейковое обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы призывает Вооруженные силы Украины сложить оружие.﻿

﻿Фейковое обращение президента появилось на бегущей строке во время заявления зама Ермака Андрея Сибиги.

"Дорогие украинцы, уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пора взглянуть в глаза. Не получилось. Стало хуже, гораздо хуже. Больше нет никакого завтра, по крайней мере, для меня. И теперь я принимаю решение проститься с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться в семьи. На этой войне не следует умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое", - говорится в "обращении" Зеленского.

Владимир Зеленский отреагировал на фейк и заявил, что предлагает сложить оружие только оккупантам.