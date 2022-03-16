Крупнейшие иностранные компании финансируют РФ на $20 млрд ежегодно: кто они

Крупнейшие иностранные компании, оставшиеся в России, за исключением банков, ежегодно платят около 20 млрд долл. в российский бюджет – почти половина этих средств приходится на табачных гигантов, сообщает Экономическая правда.

Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению рекламных бюджетов или инвестиций, однако полностью свою деятельность не прекратили и продолжают обслуживать рынок оккупанта. Такие меры позволяют компаниям сохранять доходы и являются попыткой переждать период агрессии.

Относительно табачных компаний сразу уйти с рынка РФ им трудно, ведь эти производители зависимы от российских потребителей. Страны Восточной Европы входят в ведущую десятку по объему употребления сигарет на душу населения. Российский рынок среди них самый большой.

Лидером по выручке среди иностранных компаний в России является Philip Morris. В 2020 году этот американский гигант выручил с рынка РФ 359 млрд руб (5 млрд долл.). Сейчас компания только объявила о намерении выйти из России.

По данным Stat Space, российский рынок в выручке Japan Tobacco International составляет 21,2%, Philip Morris – 17,3%.

Инвестиции в новые мощности готовы сворачивать почти все компании, однако маловероятно, что производители сигарет в ближайшее время прекратят сотрудничество со страной-оккупантом.

На все три табачных компании приходится половина всех налоговых поступлений в российский бюджет среди оставшихся в России иностранных компаний – 9,1 млрд дол.