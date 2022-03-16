Нацполиция: Взрывотехники обезвредили более 350 боеприпасов оккупантов

Взрывотехники обезвредили более 350 боеприпасов, которые российские оккупанты сбросили на мирных украинцев﻿. Об этом заявили в Нацполиции Украины, сообщает Деловая столица.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что уже три недели враг поливает территорию Украины ракетами и авиаснарядами.

Также взрывотехники полиции произвели контролируемый взрыв крылатой ракеты.