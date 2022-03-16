Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил о подписании указа об общенациональной минуте молчания.
Зеленский отметил, что в Украине начала работу следственная группа Международного уголовного суда, уже собирающая доказательства военных преступлений РФ.
"Провел разговор с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине. Уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что минувшей ночью враг снова обстрелял мирных граждан. Наиболее пострадали те территории,
"о которых российские пропагандисты говорили как о месте жительства особо близких для России людей".
Всего в Украине разрушены 400 учебных заведений, больше всего в Донецкой области.
"В Мариуполе оккупанты захватили больницу. Областная больница интенсивного лечения. Она и без того уже повреждена российскими бомбами. Пациенты и врачи – в плену. Внутрь нагнали еще жителей соседних домов. Более 400 человек в заложниках! И оккупанты используют эту больницу как огневую позицию, чтобы обстреливать город", – заявил Зеленский.
По словам президента,
"это очередное преступление российских военных против Мариуполя ничем не отличается от захвата Басаевой больницы в Буденевске".
"Хотя... Отличается. Сейчас еще подлее... Российское государство превратилось в откровенного террориста. И ему не стыдно. Но оно будет отвечать", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно будет восстановить справедливость по отношению к Украине.
"Сегодня я подписал важный указ. Об общенациональной минуте молчания для памяти всех, кто погиб в нашей Отечественной войне, всех, кого мы потеряли из-за вторжения России", - сказал он.
"Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех. Всех, кто воевал. Всех военных и гражданских. Взрослых и детей. Всех! Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину", - сказал президент.
Зеленский призвал граждан не распространять детали работы украинской ПВО, а также не публиковать карты, остающиеся в разбитой или заброшенной российской технике. Он отметил, что это, а также информацию о расположении вражеских войск нужно передавать украинским военным.
Также он сообщил, что сегодня выступит перед Конгрессом США.
"Сегодня в 15:00 по киевскому времени я буду выступать перед конгрессом Соединенных Штатов Америки. Это важная будет речь, речь от нас всех, от каждого нашего защитника, от каждого нашего гражданина для наиболее мощной демократии мира, для государства и народа, которые могут сделать очень много для прекращения российской агрессии, для возобновления мира на нашей земле", - сказал он.