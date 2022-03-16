Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. ﻿Он заявил о подписании указа об общенациональной минуте молчания.

Зеленский отметил, что в Украине начала работу следственная группа Международного уголовного суда, уже собирающая доказательства военных преступлений РФ.

"Провел разговор с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине. Уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев" , - заявил Зеленский.

Президент добавил, что минувшей ночью враг снова обстрелял мирных граждан. Наиболее пострадали те территории, "о которых российские пропагандисты говорили как о месте жительства особо близких для России людей".

Всего в Украине разрушены 400 учебных заведений, больше всего в Донецкой области.

"В Мариуполе оккупанты захватили больницу. Областная больница интенсивного лечения. Она и без того уже повреждена российскими бомбами. Пациенты и врачи – в плену. Внутрь нагнали еще жителей соседних домов. Более 400 человек в заложниках! И оккупанты используют эту больницу как огневую позицию, чтобы обстреливать город" , – заявил Зеленский.

По словам президента, "это очередное преступление российских военных против Мариуполя ничем не отличается от захвата Басаевой больницы в Буденевске".

"Хотя... Отличается. Сейчас еще подлее... Российское государство превратилось в откровенного террориста. И ему не стыдно. Но оно будет отвечать" , - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно будет восстановить справедливость по отношению к Украине.

"Сегодня я подписал важный указ. Об общенациональной минуте молчания для памяти всех, кто погиб в нашей Отечественной войне, всех, кого мы потеряли из-за вторжения России" , - сказал он.

"Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех. Всех, кто воевал. Всех военных и гражданских. Взрослых и детей. Всех! Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину" , - сказал президент.

Зеленский призвал граждан не распространять детали работы украинской ПВО, а также не публиковать карты, остающиеся в разбитой или заброшенной российской технике. Он отметил, что это, а также информацию о расположении вражеских войск нужно передавать украинским военным.

Также он сообщил, что сегодня выступит перед Конгрессом США.