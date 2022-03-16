Швейцария расширила санкции на еще 200 российских лиц и организаций

Швейцария одобрила санкции против еще более 200 физических и юридических лиц "в связи с серьезными нарушениями международного права Россией в Украине", сообщает Экономическая правда.

Санкционный список Швейцарии теперь полностью отвечает списку ЕС.

"Еще 197 человек теперь подпадают под финансовые санкции и ограничения на поездки, а еще 9 человек подпадают под финансовые санкции. Среди этих лиц есть олигархи и известные бизнесмены. Активы в Швейцарии, принадлежащие этим лицам, должны быть заморожены" , - заявили в ведомстве.

Также Федеральный Совет ужесточил санкции против Беларуси – новопринятые меры касаются, в частности, товаров и финансовых услуг.

"Новые ограничения касаются торговых и финансовых санкций и очень похожи на меры, уже введенные ЕС и Швейцарией в отношении России.

Экспорт всех товаров двойного назначения (гражданского или военного) в Беларусь теперь запрещен независимо от их конечного использования или конечного потребителя. Кроме того, запрещается экспорт товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси или развитию сектора обороны и безопасности. В этом контексте также запрещено оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование", – пояснили в ведомстве.

Также будет расширен запрет на импорт из Беларуси. Теперь эти запреты также распространяются на изделия из дерева, резины, железа и стали, цемента.

Предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Беларусью или инвестирование в Белоруссию запрещено.

Операции с Белорусским центральным банком тоже больше не разрешены.